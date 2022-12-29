2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,796 haber kaynağında 6,468,530 adet haber yapılan Fatih Mehmet Kocaispir, toplamda 7,362,885,986 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? İşte, Fatih Mehmet Kocaispir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fatih Mehmet Kocaispir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Fatih Mehmet Kocaispir hakkında 9,796 haber kaynağında 6,468,530 adet haber yer alırken 2022'de toplam 7,362,885,986 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fatih Mehmet Kocaispir hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FATİH MEHMET KOCAİSPİR KİMDİR?

Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli'de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi'nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Adalet Bakanlığı nezdinde resmi arabulucudur.

2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

Fatih Mehmet Kocaispir, Yumurtalık'ta geliştirilen, enerji sektöründeki en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Doğu Akdeniz Petrol Rafinerisi Projesinde koordinatör olarak görev üstlendi. Ceyhan–Yumurtalık Bölgesinde enerji-stratejik yatırımların geliştirilmesinde; sorunlar, çözüm önerileri ve yönetim modelleri ve ayrıca; Bürokrasi Kavramı, Küreselleşme ve Bürokrasi, Türk Bürokrasisinin Özgün Yapısı ile ilgili çalışmaları vardır.

Hukuk ve Değişim Derneği Adana İl Temsilciliği başta olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kocaispir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Adana Yüreğir Belediye Başkanı seçilmiştir.