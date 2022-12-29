2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatih Şahin kimdir? AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,364 haber kaynağında 3,259,693 adet haber yapılan Fatih Şahin, toplamda 4,632,204,247 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fatih Şahin kimdir? İşte, Fatih Şahin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fatih Şahin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Fatih Şahin hakkında 9,364 haber kaynağında 3,259,693 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,632,204,247 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fatih Şahin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FATİH ŞAHİN KİMDİR?

20 Mart 1979'da Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak da çalıştı. Mesleğe başladıktan sonra bir süre Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını yaptı. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevinde de bulunan Şahin, 15 Ocak 2009 tarihinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı oldu. 2011 genel seçimlerinde 24. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevine seçildi.

Türkiye-Etiyopya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Anayasa Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti MKYK Üyesi ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 3 Ekim 2016 tarihinde AK Parti'de Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak Genel Başkan yardımcısı oldu. 20 Temmuz 2017 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri oldu.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.