2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatih Gültekin kimdir? Rektör Fatih Gültekin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,926 haber kaynağında 2,178,403 adet haber yapılan Fatih Gültekin, toplamda 3,459,604,233 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fatih Gültekin kimdir? İşte, Fatih Gültekin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fatih Gültekin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Fatih Gültekin hakkında 8,926 haber kaynağında 2,178,403 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,459,604,233 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fatih Gültekin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FATİH GÜLTEKİN KİMDİR?

Dr. Fatih Gültekin 1966 yılında Konya'da doğdu. Aslen Akörenli olan Gültekin Hilimlerin İsmail in torunu olup Seyit Ahmet Gültekin Hocanın en küçük çocuğudur. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990 yılında bitirdikten sonra, Konya Numune Hastanesinde çalıştı. Bu dönemde Biyokimya doktorasını bitirdi. 1997 yılında Isparta'da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 2002 yılında ise Doçent oldu.

2007 yılında da profesörlük ünvanı aldı. Doçentlik yıllarında FULBRIGHT bursu kazandı ve araştırmalar yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada gıda katkı maddeleriyle ilgili seminerler verdi. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. International Journal of Health and Nutrition dergisinin baş editörlüğünü yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve kongrelerde sunulmuş, yüzün üzerinde çalışması vardır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.