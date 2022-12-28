2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatih Portakal kimdir? Gazeteci Fatih Portakal hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,006 haber kaynağında 2,125,549 adet haber yapılan Fatih Portakal, toplamda 3,404,860,629 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fatih Portakal kimdir? İşte, Fatih Portakal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fatih Portakal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Fatih Portakal hakkında 9,006 haber kaynağında 2,125,549 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,404,860,629 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fatih Portakal hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

2 Şubat 1968'de Aydın'ın ilçesi Nazilli'de doğdu. İlköğrenimini Karacasu'da; ortaöğrenimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti. Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurt dışına yerleşmesi gerekince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmuştur.

Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür. Aynı ödülü 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde de almıştır. 2020 yılında ise FOX Ana Haber'deki Fatih Portakal ile FOX Ana Haber programından ayrıldığını duyurmuştur. Günümüzde; kendine ait olan "Fatih Portakal TV" adlı YouTube kanalında 5 Ekim 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. gündemi değerlendiren içerikler üretmektedir, güncel olayları değerlendirmektedir