2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatih Altaylı kimdir? Fatih Altaylı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,850 haber kaynağında 2,011,406 adet haber yapılan Fatih Altaylı, toplamda 3,225,743,934 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fatih Altaylı kimdir? İşte, Fatih Altaylı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fatih Altaylı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Fatih Altaylı hakkında 8,850 haber kaynağında 2,011,406 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,225,743,934 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fatih Altaylıhakkında merak edilen Fatih Altaylıkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FATİH ALTAYLI KİMDİR?

20 Eylül 1962 tarihinde Van'da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Kolejinde okuduktan sonra eğitimine Galatasaray Lisesinde devam etti. Galatasaray Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bir süre devam ettikten sonra okulu bırakarak 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'na geçti. Fakat diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı.

Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Altaylı, 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı. Güneş gazetesinin 1992 yılında kapanmasıyla işsiz kaldı. 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM'in kurucu kadrosu arasında yer aldı. 1995 yılında Kanal D'ye geçti ve "Teke Tek" programına başladı. Aynı dönemde Hürriyet gazetesinde de yazmaya başladı. Ardından Kanal D'den ayrıldıktan sonra Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını 1 yıl kadar devam ettirdi. Aynı yıl içinde Show TV'nin haber editörü oldu. 1996 yılında Show TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'ye geri dönüp Doğan Yayın Grubu'nda çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yaparken aynı zamanda Radyo D'nin genel koordinatörlüğünü yaptı. 2000 yılında Cine5 ile ortak yayın yapmıştır. 2002 yazında Kanal D'nin haber yayın yönetmenliğine atandı.

2005 yılında Doğan Medya Grubu'yla yollarını ayırdı. Kanal D'de yayınlanan "Teke Tek" programı atv'ye geçti ve köşe yazılarına da Sabah gazetesinde devam etti. Sabah'ta genel yayın yönetmenliği yaptı. TİKAD'ın ve Avrupa Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaşa verdiği "Eğitime Katkı Onur Ödülü" sahibidir. "Haydi Kızlar Okula", "Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık" ve "Temiz İnternet" kampanyalarının mimarlarındandır.

TMSF'nin Sabah gazetesine ve atv'ye el koymasıyla birlikte 2007 yılında istifa etti. Bir süre kendi sitesinde yazılarına devam etmiş, 2008 yılında Kanal 1 televizyonu ana haber bültenini de sunmuştur. 2009 yılının Ocak ayından beri eski patronu Turgay Ciner'in kurduğu Habertürk gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapmakta iken 29 Mart 2014 tarihinde Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Altaylı, Haberturk.com internet sitesinde köşe yazarı olarak görevine devam etmektedir. Altaylı'nın Habertürk TV'de sunuculuğunu yaptığı Teke Tek programı halen yayınlanmaktadır. Fatih Altaylı, Hande Altaylı'yla evlidir ve Zeynep adında bir kızları vardır.

6767 sicil numaralı Altaylı, 27 Nisan 2021'de Galatasaray Spor Kulübünden ihraç edildi. Fatih Altaylı'nın ihraç kararı 17 Ekim 2021 tarihinde yapılan 2020 olağan genel kurul toplantısında çoğunluk üyelerin kararıyla iptal edilmiştir.