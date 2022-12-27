2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Faruk Özlü kimdir? Faruk Özlü hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,838 haber kaynağında 599,684 adet haber yapılan Faruk Özlü, toplamda 701,916,873 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Faruk Özlü kimdir? İşte, Faruk Özlü hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Faruk Özlü, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Faruk Özlü hakkında 7,838 haber kaynağında 599,684 adet haber yer alırken 2022'de toplam 701,916,873 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Faruk Özlühakkında merak edilen Faruk Özlükimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FARUK ÖZLÜ KİMDİR?

Faruk Özlü (d. 19 Kasım 1962; Düzce), Türk siyasetçi, Düzce Belediye Başkanı ve 2016-2018 yılları arasında görev yapmış eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Bakanlık görevini Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde 2016-2018 yılları arasında sürdüren Özlü, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Düzce milletvekili olarak meclise girmiştir.

Politikaya girmeden önce Özlü, birçok önemli ve büyük projede yer almıştır. 10 Şubat 2015 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için Müsteşar Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.