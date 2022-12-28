2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Faruk Kaymakcı kimdir? Faruk Kaymakcı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Faruk Kaymakcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Faruk Kaymakcı hakkında 7,607 haber kaynağında 638,162,358 adet haber yer alırken 2022'de toplam 638,162,358 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Faruk Kaymakcı hakkında merak edilen Faruk Kaymakcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

Faruk Kaymakcı, 21 Mart 1968'de Tosya'da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.1989-1992 yılları arasında Strasburg Üniversitesi'nde AB araştırmaları konusunda ve Londra Ekonomi Okulu'nda AB ekonomisi konusunda yüksek lisans dereceleri aldı. Ayrıca, 1999-2000 yılı eğitim döneminde Avrupa Komisyonu bursuyla College of Europe'ta AB politikaları masteri yaptı.

Mesleki kariyeri

Kaymakcı, 1994'te Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin'in sivil danışmanı olarak görev yaptı. Daha sonra Avrupa Birliği nezdinde Türkiye daimi temsilciliği müsteşarı oldu. 2009-2011 yılları arasında Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu devlet bakanı ve AB bakanı olan Egemen Bağış'ın Dışişleri Özel Müşavirliğinin yanı sıra Eylül 2009'dan itibaren bu göreve ek olarak önce AB genel sekreterliği, ardından AB Bakanlığı sivil toplum, iletişim ve kültür müşavirliği görevlerini yürüttü. 2011-2013 yılları arasında Basra başkonsolosluğu görevinde bulundu. 2013-2017 tarihleri arasında Bağdat büyükelçisi olarak görev yaptı. 30 Ocak 2017'den itibaren Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'nin daimi temsilcisidir. 6 Ağustos 2018 tarihinde Dışişleri bakan yardımcısı olarak atandı.

2004 yılında Afganistan'da NATO Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen Kaymakcı, Avrupa Koleji Yılın Mezunları Ödülü'ne 2007 yılında önerilen üç Kolej mezunundan biri seçildi.

Kaymakcı, ileri seviyede İngilizce ve Fransızca bilmektedir