2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Faruk Coşkun kimdir? Faruk Coşkun hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,116 haber kaynağında 808,105 adet haber yapılan Faruk Coşkun, toplamda 947,858,692 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Faruk Coşkun kimdir? İşte, Faruk Coşkun hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Faruk Coşkun, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Faruk Coşkun hakkında 8,116 haber kaynağında 808,105 adet haber yer alırken 2022'de toplam 947,858,692 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Faruk Coşkun hakkında merak edilen Faruk Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FARUK COŞKUN KİMDİR ?





Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk COŞKUN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümünde yüksek lisans yaptı.

1996-2007 yılları arasında sırasıyla, Kocaeli Kaymakam Adaylığı, Kırşehir-Akpınar, Tunceli-Mazgirt, Bitlis-Adilcevaz ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 2007 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2009 yılında da Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Mülkiye Başmüfettişliği görevini sürdürmekte iken 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığının 09/06/2020 tarih ve 2020/274 sayılı kararı ile Kahramanmaraş Valisi olarak atanmıştır.

Vali Ömer Faruk Coşkun evli ve 2 çocuk babasıdır.