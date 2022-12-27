2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Faruk Bilir kimdir? Faruk Bilir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.430 haber kaynağında 818.286 adet haber yapılan Faruk Bilir, toplamda 1.070.000.026 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Faruk Bilir kimdir. İşte, Faruk Bilir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Faruk Bilir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Faruk Bilir hakkında 8.430 haber kaynağında 818.286 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.070.000.026 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Faruk Bilir hakkında merak edilen Faruk Bilir kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FARUK BİLİR KİMDİR?

Prof. Dr. Faruk BİLİR, 1971 yılında Yozgat Sorgun'da doğmuştur. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Anabilim Dalından sırasıyla Lisans, Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başlamış; 2001-2008 yılları arasında Yrd. Doç. Dr., 2008-2013 yılları arasında Doç. Dr., 2013-2014 Prof. Dr. unvanlarıyla öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında 2006-2013 yılları arasında Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı, 2011-2013 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2014- 2015 yılları arasında KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde I. Hukuk Müşavirliği görevini vekâleten yürütmüştür.

Anayasa hukuku, siyaset bilimi, parlamento hukuku, hükümet sistemleri, insan hakları alanında çalışan Prof. Dr. Faruk BİLİR'in "Türkiye'de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi", "Siyasi Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi (Karşılaştırmalı Bir İnceleme)", "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargılama Yetkisi", "Türk Anayasa Hukuku", Anayasa Hukuku Uygulamaları,"Yeni Anayasa Yeni Mutabakat" ve "100 Soruda Hükümet Sistemleri ve Başkanlık Sistemi" isimli kitapları ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Faruk BİLİR, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 15 Aralık 2016 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi ve 30 Ocak 2017 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı olarak seçilmiştir.