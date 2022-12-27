2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Faruk Çelik kimdir? Faruk Çelik hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,023 haber kaynağında 1,676,400 adet haber yapılan Faruk Çelik, toplamda 2,250,141,133 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Faruk Çelik kimdir? İşte, Faruk Çelik hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Faruk Çelik, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Faruk Çelik hakkında 9,023 haber kaynağında 1,676,400 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,250,141,133 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Faruk Çelik hakkında merak edilen Faruk Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FARUK ÇELİK KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ocak 1956

Kaç yaşında: 65 yaşında

Nereli: Yusufeli

Faruk Çelik Yaşar ve Hedise Yaşar çiftinin çocuğu olarak 17 Ocak 1956 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarda ailesi Artvin'den Bursa'ya taşındı. Çocuk yaşlardan itibaren çocuk işçi olarak çalışmaya başlayan Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Kocaeli İşletme Enstitüsü'nde iki yıl işletme eğitimi gördü. Dört yıllık bir lise öğretmenliği geçmişi de olan Çelik, ticaretle de uğraşmıştır. İki yıl yerel bir gazete işletti ve köşe yazarlığı yaptı.

Refah Partisi'nde il başkanlığı, Fazilet Partisi'nde Genel Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. İlk defa 1999 Türkiye genel seçimleri'nde Fazilet Partisi Bursa milletvekili olarak meclise girdi. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı ve Kurucular Kurulu üyesi oldu. 2002 ve 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Bursa, 2011 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Şanlıurfa milletvekili olarak meclise girdi.

2002–2007 yılları arasında AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptı. 1 Mayıs 2009'da yapılan kabine değişikliğinde, Din İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na atandı. 6 Temmuz 2011 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. 2007–2009 ve 2011–2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan hükûmetlerde Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak yer aldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AK Parti'nin Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri zaferinden sonra Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde 24 Kasım 2015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak yer aldı. Çelik, göreve geldikten kısa süre sonra birçok genel müdür ve bürokratı görevden aldı. Görevi Kutbettin Arzu'dan devralan Çelik, 153 milyar dolar tarımsal hasıla hedeflediğini belirtti.

Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar aynı göreve atandı. 19. Temmuz 2017'de yapılan kabine değişikliğinde görevi Ahmet Eşref Fakıbaba'ya devretmiştir.