2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,571 haber kaynağında 1,384,345 adet haber yapılan Farah Zeynep Abdullah, toplamda 1,639,351,223 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Farah Zeynep Abdullah kimdir? İşte, Farah Zeynep Abdullah hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Farah Zeynep Abdullah, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Farah Zeynep Abdullah hakkında 8,571 haber kaynağında 1,384,345 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,639,351,223 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Farah Zeynep Abdullah hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı. Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

Oyunculuk kariyeri için üniversite kaydını dondurmuştur. Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif geldi. İngiltere'ye, okuluna dönmesine üç gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve Aylin rolüne seçildiğini öğrenmiştir. Bu dizide dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırmıştır.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.

Filmografi

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura – Şura

2013 Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül

2014 Unutursam Fısılda – Ayperi

Ödüller

2011 2011 Antalya Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2013 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2014 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu