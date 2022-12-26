2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Faik Öztrak kimdir? Faik Öztrak hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5.709 haber kaynağında 142.319 adet haber yapılan Faik Öztrak, toplamda 230.324.088 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Faik Öztrak kimdir? İşte, Faik Öztrak hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Faik Öztrak, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Faik Öztrak hakkında 5.709 haber kaynağında 142.319 adet haber yer alırken 2022'de toplam 230.324.088 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Faik Öztrak hakkında merak edilen Faik Öztrak kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FAİK ÖZTRAK KİMDİR?

Aslen Malkaralı olan Faik Öztrak, 1973 yılında İstanbul Saint Joseph Lisesi'ni ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümü'nü bitirmiştir. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nden kalkınma finansmanı konusunda master derecesi almıştır.

Faik Öztrak doğum tarihi : 26 Mart 1954

Faik Öztrak kaç yaşında : 67 yaşında

Faik Öztrak nereli : Ankara

1973 yılında İstanbul Saint Joseph Lisesi'ni ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümü'nü bitirmiştir. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nden kalkınma finansmanı konusunda master derecesi almıştır. 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1987 yılına kadar süren uzman ve uzman yardımcılığı döneminde kamu iktisadi teşebbüslerinin konsolide finansman dengelerini hazırlamak, kamu maliyesi kapsamında bütçe ve fon dengeleri üzerinde çalışmak ve para ve finans piyasalarına ilişkin analizler geliştirmek temel görev alanları olurken uluslararası kuruluşlarla yürütülen müzakerelerde görev almaya başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Devlet Planlama Teşkilatı'nda Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanlığı, İktisadi Planlama Başkan Vekilliği, İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü, aynı teşkilatta Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Müsteşar yardımcılığı görevini müteakiben 2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda çalışmış ve kurumun Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra ekonomi yönetimine gelen yeni ekip içinde yer almış ve Hazine Müsteşarlığı görevine atanmıştır. Bu dönemde uygulanmaya başlanan Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlenmiştir.

2003 yılında Hazine Müsteşarlığı görevinden ayrıldıktan sonra Milliyet gazetesinde haftada iki defa ekonomi politikaları üzerine köşe yazıları yazmaya başlamıştır. Aynı dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nde konuk öğretim üyesi olarak "Makro Ekonomi ve İstikrar Programları" konulu dersi vermiştir. Öztrak, Bahçeşehir Üniversitesi'nde de bir dönem ders vermiştir. Faik Öztrak'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan yazıları yanında son dönemde diğer uzmanlarla birlikte Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi (CEPS) için yazdığı Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliği üzerine makaleleri bulunmaktadır.

22 Temmuz 2007, 12 Haziran 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Tekirdağ Milletvekili seçildi.

Kasım 2014 tarihi itibarıyla NATO Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanı olmuş, Kasım 2017 tarihi itibarıyla NATO Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Transatlantik Ekonomik İlişkiler Alt Komitesi Başkanıdır.