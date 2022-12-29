2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fahriye Evcen kimdir? Oyuncu Fahriye Evcen hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,773 haber kaynağında 26,761 adet haber yapılan Fahriye Evcen, toplamda 91,943,969 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fahriye Evcen kimdir? İşte, Fahriye Evcen hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fahriye Evcen, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Fahriye Evcen hakkında 2,773 haber kaynağında 26,761 adet haber yer alırken 2022'de toplam 91,943,969 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fahriye Evcen hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Ormanos köyündendir.Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. 2019 Nisan ayında dünyaya gelen oğullarına Karan ismini verdi.