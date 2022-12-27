2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fahrettin Öztürk kimdir? Fahrettin Öztürk hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,367 haber kaynağında 1,252,695 adet haber yapılan Fahrettin Öztürk, toplamda 2,014,523,015 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fahrettin Öztürk kimdir? İşte, Fahrettin Öztürk hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fahrettin Öztürk, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Fahrettin Öztürk hakkında 8,367 haber kaynağında 1,252,695 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,014,523,015 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fahrettin Öztürk hakkında merak edilen Fahrettin Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FAHRETTİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Öztürk tüm derecelerini Makine Mühendisliği bölümünden almış olup 1992 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü birincilikte bitirmiştir. Daha sonra 1996'da University of Pittsburgh, PA, ABD'den Yüksek Lisans ve 2002 yılında Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, ABD'den Doktora derecelerini almıştır. Dr. Öztürk, Amerika'da bulunduğu süre içerisinde 3 yıl boyunca General Electric Araştırma Merkezi'nde yarı zamanlı yüklenici mühendis olarak çalışmıştır.

2003 yılından bu yana ülkemizde Otomotiv ve Havacılık Sanayii için çeşitli danışmanlık hizmetleri ve projeler yürütmektedir. Dr. Öztürk Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'den önce sırasıyla Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (eski adıyla Niğde Üniversitesi) ve Khalifa Üniversitesi'nde (eski adıyla The Petroleum Institute (PI)) çalışmıştır. Dr. Öztürk'ün başlıca uzmanlık alanları; Sac Metal Şekillendirme, Malzeme İşlemleri ve Karakterizasyonları, Hafif Malzemeler, Termoplastik Kompozit Malzemeler, Eklemeli İmalat ve Mekanik Giydirmeli Korozyona Dayanıklı Alaşımlı Borular üzerinedir. Çok sayıda Dergi Makalesi, Kitap Bölümü, Konferans Bildirileri yayınlamış olup aynı zamanda çeşitli konularda köşe yazıları da yazmaktadır.

EĞİTİM

Doktora (1996 - 2002), Makina Mühendisliği, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA.

Yüksek Lisans (1994 -1996), Makina Mühendisliği, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.

Lisans (1988 - 1992), Makina Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi, Konya, TÜRKİYE. (Bölüm birincisi olarak bitirmiştir.)