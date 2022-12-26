2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fahrettin Altun kimdir? Fahrettin Altun hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.383 haber kaynağında 666.531 adet haber yapılan Fahrettin Altun, toplamda 1.120.405.799 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Fahrettin Altun kimdir. İşte, Fahrettin Altun hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fahrettin Altun, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Fahrettin Altun hakkında 7.383 haber kaynağında 666.531 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.120.405.799 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fahrettin Altun hakkında merak edilen Fahrettin Altun kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

Fahrettin Altun 11 Eylül 1976 yılında Stuttgart, Almanya'da doğan Türk akademisyen ve bürokrattır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanıdır. Fahrettin Altun, 11 Eylül 1976 tarihinde Stuttgart, Almanya'da doğdu. Siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel alanlarda akademik çalışmaları bulunan Altun, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığının ilk başkanıdır ve hâlen görevine devam etmektedir. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Altun, İstanbul Üniversitesinde "McLuhan ve Baudrillard'ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi" isimli teziyle doktorasını tamamlayıp "Sosyoloji Doktoru" ünvanını aldı. 2002-2003 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde bulunan ve bir araştırma üniversitesi olan Utah Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi Bölümü'nde misafir araştırmacı olarak yer aldı. 2007 yılında Fatih Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde çalışmıştır. İstanbul Şehir Üniversitesinin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesinin kurucu koordinatörlüğünü üstlendi. 2008-2014 yılları arasında ise İstanbul Şehir Üniversitesinde İletişim Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2014-2018 yılları arasında SETA İstanbul genel koordinatörlüğünü ve SETA genel koordinatör yardımcılığı görevlerini yürüttüğü esnada İbn Haldun Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'nde dekan olarak görevlendirildi.

Akademik kariyerinin devam ettiği süre zarfında, aylık olarak yayımlanan Kriter Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini sürdürürken, TRT 1 kanalında yayımlanan "Enine Boyuna" ve TRT Haber'de yayımlanan "Dışa Bakış" isimli programlarda yorumcu olarak bulundu. Sabah, Daily Sabah ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Yöneliş ve Küre isimli yayınevlerinde editörlük, Anlayış Dergisi'nde ise yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Fahrettin Altun, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına dönüştürülmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı.