2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ezgjan Alioski kimdir? Ezgjan Alioski hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 1,564 haber kaynağında 25,120 adet haber yapılan Ezgjan Alioski, toplamda 77,413,709 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ezgjan Alioski kimdir? İşte, Ezgjan Alioski hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ezgjan Alioski, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ezgjan Alioski hakkında 1,564 haber kaynağında 25,120 adet haber yer alırken 2022'de toplam 77,413,709 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ezgjan Alioski hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

EZGJAN ALİOSKİ KİMDİR?

Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi. 2003 yılında İsviçre takımı BSC Young Boys forması giyerek kariyerine 11 yaşında adım atan genç oyuncu daha sonra sırayla FC Schaffhausen, FC Lugano, Leeds United takımlarında oynadı.

30 yaşındaki Alioski daha önce Schaffhausen, Lugano ve Leeds formaları giyerken 56 kez, Makedon Milli Takımı'nda ise 12 gol attı