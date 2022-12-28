2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Eyüp Eroğlu kimdir? Eyüp Eroğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,245 haber kaynağında 354,220 adet haber yapılan Eyüp Eroğlu, toplamda 365,614,683 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Eyüp Eroğlu kimdir? İşte, Eyüp Eroğlu hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Eyüp Eroğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Eyüp Eroğlu hakkında 7,245 haber kaynağında 354,220 adet haber yer alırken 2022'de toplam 365,614,683 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Eyüp Eroğlu hakkında merak edilen Eyüp Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EYÜP EROĞLU KİMDİR?

1977 yılında Tokat'ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Tokat imam hatip Lisesinde tamamladı.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı.

1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı.

2001-2014 yılları arasında Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etti.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan EROĞLU, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü.

2010 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tokat Ak Parti İl Başkanlığı görevine getirildi.

Bu görevini 2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü.

2014'te Ak Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi.

2019 Yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi ve halen görevine devam etmektedir.

Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.