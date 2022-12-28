2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,412 haber kaynağında 103,265 adet haber yapılan Eşref Hamamcıoğlu, toplamda 344,407,749 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir? İşte, Eşref Hamamcıoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Eşref Hamamcıoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Eşref Hamamcıoğlu hakkında 5,412 haber kaynağında 103,265 adet haber yer alırken 2022'de toplam 344,407,749 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Eşref Hamamcıoğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu (d. 7 Mart 1954, İstanbul), Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcı. 6. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı.

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan Sorbonnenda İktisat okudu. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'de Operasyon Direktörü olarak çalıştı. 1992 yılında, Mayıs 2011'deki istifasına kadar Başkan ve CEO olarak kaldığı Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. Birleşme ve devralma danışmanlığı firması olan UP HİZMET'in Başkanıdır.