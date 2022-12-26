2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Esra Erol kimdir? Esra Erol hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.019 haber kaynağında 750.354 adet haber yapılan Esra Erol, toplamda 910.439.336 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Esra Erol kimdir, İşte, Esra Erol hayatı ve biyografisi!
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Esra Erol, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Esra Erol hakkında 8.019 haber kaynağında 750.354 adet haber yer alırken 2022'de toplam 910.439.336 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Esra Erol hakkında merak edilen X kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
ESRA EROL KİMDİR?
Hayatı
12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir.[1] Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.
Kariyeri
2003: Siemens Mobile Kuşak (Sunucu) (Teknoloji TV)
2005-2007: Turkuaz (Kanal D)
2007-2008: Dest-i İzdivaç (Flash TV)
2008-2009: Esra Erol'la İzdivaç (Star TV)
2009-2013: Esra Erol'la Evlen Benimle (atv)
2013-2015: Esra Erol'la (FOX)
2015-günümüz: Esra Erol'da (Atv)