2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,653 haber kaynağında 243,089 adet haber yapılan Esra Dermancıoğlu, toplamda 353,923,296 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Esra Dermancıoğlu kimdir? İşte, Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Esra Dermancıoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Esra Dermancıoğluhakkında 6,653 haber kaynağında 243,089 adet haber yer alırken 2022'de toplam 353,923,296 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Esra Dermancıoğluhakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.
ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?
7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.
Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.
Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.
Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.
Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.
2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.
Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.
Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.
Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.
Dizileri:
Sen Harikasın, 1. sezon, 2008
Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu
Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge
Küçük Hesaplar, 2012
Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013
Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay
Sil Baştan, 2014
Serçe Sarayı, 2015, Süla
Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun
Kirgin Cicekler, 2016, Zehra Terinci
Sinema Filmleri:
Ayla (film), 2017, Sebahat Dilbirliği
Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane
Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu
Merdiven Baba, 2015, Süheyla