2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,753 haber kaynağında 370,933 adet haber yapılan Ersin Destanoğlu, toplamda 505,293,263 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir? İşte, Ersin Destanoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ersin Destanoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ersin Destanoğlu hakkında 6,753 haber kaynağında 370,933 adet haber yer alırken 2022'de toplam 505,293,263 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ersin Destanoğlu hakkında merak edilen Ersin Destanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Ersin Destanoğlu (d. 1 Ocak 2001; Gaziosmanpaşa, İstanbul), kaleci pozisyonunda oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş forması giymektedir.

Bayrampaşa



Ersin, futbola 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başladı. 1 sezon sonra Beşiktaş altyapı takımına geldi.

Beşiktaş

2013-2017 yılları arasında Beşiktaş altyapı takımında forma giyen Ersin, 8 Eylül 2017 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2018-19 sezonunda 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde 18 maça çıkan Destanoğlu, Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından Haziran 2020'de takımın birinci kalecisi oldu. Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşısında çıktı.

2020-21 sezonundan itibaren düzenli olarak Beşiktaş forması giymektedir.