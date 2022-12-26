2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ersin Yazıcı kimdir? Ersin Yazıcı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,752 haber kaynağında 658,215 adet haber yapılan Ersin Yazıcı, toplamda 879,204,759 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ersin Yazıcı kimdir? İşte, Ersin Yazıcı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ersin Yazıcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ersin Yazıcı hakkında 7,752 haber kaynağında 658,215 adet haber yer alırken 2022'de toplam 879,204,759 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ersin Yazıcı hakkında merak edilen Ersin Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ERSİN YAZICI KİMDİR?

Ersin Yazıcı, (d. 1969 Gümüşova, Düzce, Türkiye), Türk bürokrat. 10 Haziran 2020 tarihli cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Antalya'ya vali olarak atandı.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bolu Kaymakam adaylığı görevini tamamlayan Yazıcı sonra İngiltere'de staj yaptı. 1995 - 1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997 - 1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999 - 2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001 - 2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Daha sonrasında; 2003 - 2009 yılları arasında sırasıyla, İçişleri Bakanlığı Mali İşler Daire Başkan Yardımcılığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini ve İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atandı. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Rize Valisi olmuştur. Ardından 1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Valiler kararnamesi ile Balıkesir Valisi olmuştur. 10 Haziran 2020 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya Valisi olarak atanmıştır ne. Evli ve 4 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.