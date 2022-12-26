2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Erol Bulut kimdir? Erol Bulut hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.646 haber kaynağında 991.854 adet haber yapılan Erol Bulut, toplamda 756.151.193 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Erol Bulut kimdir. İşte, Erol Bulut hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Erol Bulut, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Erol Bulut hakkında 8.646 haber kaynağında 991.854 adet haber yer alırken 2022'de toplam 756.151.193 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Erol Bulut hakkında merak edilen Erol Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut (d. 31 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'yı çalıştırmaktadır. Futbolculuk hayatına Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Bulut, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veroia takımlarında forma giymiştir.

Erol Bulut, 2012 yılında teknik heyet görevine başlamış ve Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapmıştır. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha sonra Alanyaspor'un teknik direktörlüğüne geçmiştir.

5 Ağustos 2020 tarihinde futbolcuyken formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulmuştur. 25 Mart 2021'de karşılıklı anlaşarak Fenerbahçe'deki görevine son verildi.

Futsal da oynamış olan Bulut, 2007'de Türkiye millî futsal takımı'nın kadrosuna alınarak, Avrupa Futsal Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giymiştir.