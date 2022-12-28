2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.744 haber kaynağında 581.362 adet haber yapılan Erol Ayyıldız, toplamda 832.594.067 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Erol Ayyıldız kimdir. İşte, Erol Ayyıldız hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Erol Ayyıldız, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Erol Ayyıldız hakkında 7.744 haber kaynağında 581.362 adet haber yer alırken 2022'de toplam 832.594.067 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Erol Ayyıldız hakkında merak edilen Erol Ayyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EROL AYYILDIZ KİMDİR?

1966 yılında Giresun'un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır.

Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.

Mesleki Kariyeri

1992 - 2020 yılları arasında sırası ile;

1992 - 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı,

1993 - 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,

1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı,

2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı,

2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı,

2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,

2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,

2011 - 2013 Zonguldak Valisi,

2013 - 2016 Aydın Valisi,

2016 - 2020 İzmir Valisi olarak görev yapmıştır.

10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanarak 18/06/2020 tarihinde ilimizdeki görevine başlamıştır.