2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Erling Haaland kimdir? Erling Haaland hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 1,909 haber kaynağında 22,096 adet haber yapılan Erling Haaland, toplamda 97,106,395 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Erling Haaland kimdir? İşte, Erling Haaland hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Erling Haaland, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Erling Haaland hakkında 1,909 haber kaynağında 22,096 adet haber yer alırken 2022'de toplam 97,106,395 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Erling Haaland hakkında merak edilen Erling Haaland kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ERLİNG HAALAND KİMDİR?

Erling Braut Håland (d. 21 Temmuz 2000; Leeds, İngiltere) santrafor mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester City'de forma giymektedir.

Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir.

Håland, futbola memleketinin takımı olan Bryne'de başladı. 2016'da 2 yılını geçireceği Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu. 2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla pek çok kulübün dikkatini çeken Håland, Dünya futboluna kazandırdığı genç oyuncularla bilinen Borussia Dortmund'a 20 milyon avro karşılığında transfer oldu.

Manchester City 10 Mayıs 2022 tarihinde Haaland ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Anlaşma dahilinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle birlikte 1 Temmuz'da takıma katılacak.[2][3]

Futbolcu olan babası Alf-Inge Håland'ın Leeds United'da oynadığı dönemde İngiltere'de doğduğu için İngiliz pasaportu da bulunan Håland, Norveç millî takımını seçmiştir.