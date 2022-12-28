2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Erkan Akçay kimdir? MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,691 haber kaynağında 578,673 adet haber yapılan Erkan Akçay, toplamda 491,829,787 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Erkan Akçay kimdir? İşte, Erkan Akçay hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Erkan Akçay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Erkan Akçay hakkında 7,691 haber kaynağında 578,673 adet haber yer alırken 2022'de toplam 491,829,787 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Erkan Akçay hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ERKAN AKÇAY KİMDİR?

Erkan Akçay 2 Nisan 1961 tarihinde Burdur'un Yeşilova ilçesinin Güney köyünde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve Maliye Bakanlığında Muhasebat Kontrolörü olarak çalıştı. İzmir Defterdar Yardımcılığı, Manisa ve Balıkesir Defterdarlığı, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Akçay, İngilizce bilmektedir.

Milletvekilliği

Akçay, ilk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa milletvekili olarak meclise girdi ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yaptı. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar MHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. Günümüzde MHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.