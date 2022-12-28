2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Erkan Özdamar kimdir? Erkan Özdamar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,493 haber kaynağında 495,736 adet haber yapılan Erkan Özdamar, toplamda 422,945,676 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Erkan Özdamar kimdir? İşte, Erkan Özdamar hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Erkan Özdamar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Erkan Özdamar hakkında 7,493 haber kaynağında 495,736 adet haber yer alırken 2022'de toplam 422,945,676 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Erkan Özdamar hakkında merak edilen Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR?

TFF'nin Ankara Bölgesi Hakemleri arasında yer alan Erkan Özdamar, 2020-2021 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaya başlamıştır. Bu sezon yönettiği 14 maçta 57 sarı kart, 7 kırmızı kart gösterdi ve 8 penaltı verdi. Bu sezon Süper Lig'de yükselişe geçen Erkan Özdamar, ligin genç hakemleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, TFF'nin Ankara bölgesi hakemlerinden Özdamar, Süper Lig'e bu sezon yükseldi. Erkan Özdamar'ın gerçek hayatta zumba dans eğitmenliği yaptığı öğrenildi.