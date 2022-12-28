2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Erhan Usta kimdir? İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,400 haber kaynağında 954,326 adet haber yapılan Erhan Usta, toplamda 1,155,373,171 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Erhan Usta kimdir? İşte, Erhan Usta hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Erhan Usta, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Erhan Usta hakkında 8,400 haber kaynağında 954,326 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,155,373,171 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Erhan Usta hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ERHAN USTA KİMDİR?

1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Mesleki

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Siyasi

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiş, iki yıl süreyle MHP grup başkanvekilliği yapmıştır. 16 Ocak 2019 tarihinde MHP ve AK Parti'nin yerel seçim ittifakına ilişkin "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" dediği için partisinden ihraç edilmiştir. Bunun üzerine 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu ve oyların %21,08'ini aldı.

İYİ Parti'ye katılması

9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştır, rozetini Meral Akşener'den almıştır. Aynı partide Ekonomi politikaları başkanlığı görevine de getirmiştir. 7 Kasım 2021 tarihinde Lütfü Türkkan'ın istifa etmesinden sonra boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine 8 Kasım 2021 tarihinde seçilmiştir.