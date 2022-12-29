2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Erhan Kılıç kimdir? Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,230 haber kaynağında 877,459 adet haber yapılan Erhan Kılıç, toplamda 729,369,435 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Erhan Kılıç kimdir? İşte, Erhan Kılıç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Erhan Kılıç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Erhan Kılıç hakkında 8,230 haber kaynağında 877,459 adet haber yer alırken 2022'de toplam 729,369,435 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Erhan Kılıç hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ERHAN KILIÇ KİMDİR?

23 Haziran 1977 tarihinde Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen Erhan Kılıç, orta ve lise eğitimini Sekine Evren Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimine başlayan Kılıç, 2000 yılında mezun oldu. Mesleki stajını ve vatani görevini tamamladıktan sonra 2002 yılında serbest avukatlık yapmaya başlayan Kılıç, İzmir Barosu'nda çeşitli görevlerde bulundu, Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yaptı.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda aldığı görevle başlayan Kılıç, 1999 yılında CHP'nin en genç İlçe Başkan Yardımcısı oldu. Kılıç, 2006-2008 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 22 yıldır CHP üyesi olan Kılıç, 2014-2019 yılları arasında Buca Belediye Meclisi'nde CHP'nin Grup Başkan Vekilliği görevini sürdürdü. Evli olan Erhan Kılıç, iki çocuk babasıdır.