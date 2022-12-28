2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ergün Poyraz kimdir? Ergün Poyraz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,035 haber kaynağında 133,394 adet haber yapılan Ergün Poyraz, toplamda 186,158,727 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ergün Poyraz kimdir? İşte, Ergün Poyraz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ergün Poyraz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ergün Poyraz hakkında 6,035 haber kaynağında 133,394 adet haber yer alırken 2022'de toplam 186,158,727 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ergün Poyraz hakkında merak edilen Ergün Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ERGÜN POYRAZ KİMDİR?

Ergün Poyraz (d. 31 Ocak 1963, İstanbul), Türk araştırmacı yazar. Siyasi partiler ve tarikatların yapılanmaları ve aralarındaki bağlantıları inceleyen çalışmaları ile tanındı.

1983 yılında Yıldız Üniversitesi İnşaat Bölümü'ne başladı. İkinci sınıfta okuldan ayrılarak evlendi, 1988 yılında eşinden ayrıldı. Bir süre Aydın'da hayvancılık yaptı, 1993-1994 yıllarında ise Bilecik'te bir inşaat şirketinde idari sorumlu olarak çalıştı. 32 yaşında askere gitti ve askerlikten sonra Aydın'a, ailesinin yanına dönerek yazarlığa başladı.

Refah'ın Gerçek Yüzü isimli kitabı 1998 yılında 28 Şubat sürecinde Vural Savaş tarafından açılan Refah Partisi'nin kapatılma davasında delil olarak kullanıldı. Fethullah Gülen ile ilgili yazdığı kitaplar Fethullah Gülen hakkında açılan ve Gülen'in beraat ettiği davada delil olarak kullanıldı ve bu davada tanıklık yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ideolojisi, parti kurucuları ve ileri gelenleri hakkında yazdığı Takunyalı Führer, Hilafet Ordusundan Arap Kürt Partisine, Patlak Ampul, Musa'nın Gül'ü, Musa'nın Çocukları, Musa'nın Mücahiti, Musa'nın AKP'si, AKPapa'nın Temel İçgüdüsü gibi muhalif kitapları ile tanındı. Bu kitaplar nedeniyle bazı çevrelerce antisemit olmakla suçlanmaktadır.

Misyonerler Arasında Altı Ay: Dünden Bugüne Hıristiyanlık ve Yahudiliğin Analizi isimli kitabında dinlere basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, Poyraz'ın beraatine karar verdi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonucunda beraat kararının bozulmasına hükmetti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi kitapta yer alan İsa, Hristiyanlık ve Yahudilik ile ilgili aşağıdaki ifadeleri beraat kararını bozma gerekçesi olarak belirtti:[3]

"Hıristiyanlar tecavüz ettikleri annenin bebeğini öldürüp, kıyma yapıp aynı anneye yediriyorlardı... Yalancı İsa... Hıristiyanların kutsal kitaplarının hangi sayfasını açarsanız açın karşınıza İsa'nın yalanı, yalanları çıkıyor... Vallahi Dallas bile Mukaddes Kitap'tan çok daha masumdu... Hıristiyanların ve Yahudilerin kutsal kitaplarının hangi sayfasını açarsanız açın bir başka anlamsızlık, bir başka melanet fışkırıyor... O kutsal kitap fahişeliği ve zinayı teşvik ediyor... Kutsal kitap denilen rezillik abidesi... Hıristiyanlığın sapık öğretileri ile yetişen papazlar... Hıristiyanlara göre İsa Allah'ın oğludur diyen katiller, hırsızlar, sapıklar, dolandırıcı ve her türlü melaneti taşıyanların ise gideceği yer tam yol cennet!.. Hiç böyle sapık, böyle iğrenç, bir inanç olur mu?.. İsa'nın tam bir iblis olduğuna karar vereceklerdi...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığını iddia etmektedir. Bu iddiasını çeşitli kitaplarında yazmaktadır.

Ergenekon

Ümraniye'de bir gecekonduda bulunan bombalar için yapılan soruşturma çerçevesinde 27 Temmuz 2007'de saat 07.30'da Ankara'da gözaltına alınan Ergün Poyraz tutuklandı.[4] Gözaltına alındığında evinde arama yapıldı ve soruşturma konusu ile ilgili olabileceği düşünülen her türlü belgeye, bilgisayarına, CD'lere polis tarafından el konuldu. Aynı gün, Poyraz'ın avukatı (Necip Hablemitoğlu'nun da eski avukatı olan) Hüseyin Buzoğlu'nun bürosu da arandı ve belgelerine el konuldu. Ankara'da gözaltına alınan Poyraz İstanbul'a getirildi. Beşiktaş Adliyesi'nde savcı Zekeriya Öz tarafından sorgulanarak tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TCK'nın 327. maddesine göre, "Devletin savaş imkânlarının tehlikeye sokulması" suçundan tutuklanan Poyraz, evinde bulunan Kara Kuvvetleri İstihbarat Arşivi ve Sevgi Erenerol Misyonerlik 2006 isimli klasörleri içeren CD'yi nereden temin ettiği hakkında, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sorgulandı. Poyraz, "Bana bahsettiğiniz Kara Kuvvetleri İstihbarat Arşivi ve Sevgi Erenerol Misyonerlik 2006 isimli klasörü içeren CD'yi hatırlamıyorum. Nereden geldiğini de bilmiyorum." cevabını verdi. Buna ilaveten o güne (Temmuz 2007'ye) kadar 15 kitap yazdığını anlatan Poyraz, çok okunan bir yazar olduğu için farklı yerlerden kendisine bilgi ve belge geldiğini söyledi; evindeki CD'ler arasında milletvekilleri, valiler, emniyet mensupları ve üniversite görevlilerine ait veriler olmadığını öne sürdü. Ergün Poyraz, "Kara Kuvvetleri istihbari yapılanmasına ait "gizli" ibareli veriyi hatırlamıyorum. Bilgileri de kopyalayıp başkasına vermedim." dedi. Poyraz, aynı soruşturmada terör örgütü üyesi olmaktan tutuklanan Astsubay Oktay Yıldırım tarafından bir yıl önce arandığını ve Güneydoğu'daki hatıralarını kitaplaştırmak istediğini söylediğini savundu. Savunmasında Poyraz, Oktay Yıldırım'a kitabı nasıl yazacağını anlattığını ve Yıldırım'ın bu bilgileri kendisinden habersiz bir şekilde bir internet sitesinde yayımladığını, bir daha da hiç görüşmediklerini öne sürdü. Ergün Poyraz hakimin bir sorusu üzerine, eski Yüzbaşı Muzaffer Tekin ile de hiç görüşmediğini öne sürdü.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında, 29 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2014 yılında tutuklulukların azami süresinin 5 yıla inmesinin akabinde 6 yıl 9 aylık tutukluluk süresinin ardından 11 Mart 2014 tarihinde tahliye edilmiştir.

Yazar Ergün Poyraz, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 Nisan 2022 evinin önünde öldüresiye darbedildi. 15 Nisan 2022 tarihinde taburcu oldu.

Eserleri

Musa'nın Çocukları

Togan Yayıncılık tarafından 2007'de yayımlanan kitapta Recep Tayyip Erdoğan ve eşi hakkındadır. Erdoğan'ın ailesel ve etnik kökenlerini, din temelli ilişkilerinin ele alındığı kitapta; Erdoğan'ın Yasin el-Kadı, Usame bin Ladin, Ülker Gıda Grubu istihbarat örgütleri ve adı geçenlerle Tayyip Erdoğan'ın ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Kitapta Erdoğan başkanlığındaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir genel başkan yardımcısı tarafından, CIA, Mossad ve MI-5 gibi resmi haberalma örgütlerine şikayet edilmiş olduğu iddia ediliyor.

Musa'nın Gül'ü

2007'de Togan Yayıncılık'tan çıkan kitapta, Abdullah Gül'ün hayatı ile ilgili bazı iddialar ortaya atılmaktadır. Kitapta, Kayserili olarak bilinen Abdullah Gül'ün Siirt göçmeni olduğu, "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözü ile ilgili olarak Türk milliyetçiliğine karşı tavır sergilediği, İngilizlerle ilişki içinde olduğu, Amerikalılarla gizli görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.

Kanla Abdest Alanlar

Ergün Poyraz'ın; Fethullah Gülen, Said Nursi ve siyasi liderler ile ilişkileri ile birlikte Nur Cemaati ve Fethullah Gülen cemaatinin örgütlenmesinin ve gelişimini (kendisinin ileri sürdüğü iddialarla ve bakış açısıyla) anlattığı kitaptır.

Amerika'daki İmam

Poyraz'ın, Fethullah Gülen ve hareketi ile ilgili kitabı. "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde yazmıştır.

Takunyalı Führer

Ana madde: Takunyalı Führer

Diğer

Musa'nın Mücahiti

Patlak Ampul

Said-i Nursi'den Demirel ve Ecevit'e Fetullah'ın Gerçek Yüzü

Musa'nın AKP'si

Hilafet Ordusundan Arap Kürt Partisi'ne

Tarikat, Siyaset, Ticaret ve Cinayet: Masonlarla El Ele

Misyonerler Arasında Altı Ay: Dünden Bugüne Hıristiyanlık ve Yahudiliğin Analizi (2004)

Refah'ın Gerçek Yüzü 1

Hilafet Ordusundan Arap Kürt Partisine

Çoban Sülü

MNP'den FP'ye İhanetin Belgeleri

AKPapa'nın Temel İçgüdüsü

Misyonerler Arasında Altı Ay: Dünden Bugüne Hıristiyanlık ve Yahudiliğin Analizi (2001)

Adnan Oktar'ın Gerçek Yüzü

İsa ve Havarileri

Dünden Bugüne Didim

Masonlar

Abdülhamit'ten Tayyip'e

İhanet ve Darbe

Tilkiyle Vals İhanet-Rant-Para

Diplomasız

Aksaray'da İnecek Var

Eksik Etek

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