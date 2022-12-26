2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,214 haber kaynağında 917,978 adet haber yapılan Eren Elmalı, toplamda 1,289,198,957 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Eren Elmalı kimdir? İşte, Eren Elmalı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Eren Elmalı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Eren Elmalı hakkında 8,214 haber kaynağında 917,978 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,289,198,957 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Eren Elmalı hakkında merak edilen Eren Elmalı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EREN ELMALI KİMDİR?

Tam adı Evren Eren Elmalı olan sol bek oyuncusu, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1,80 metre boyundadır. Futbola 2011 yılında Kartalspor'da başlayan Eren, burada 7 yıl geçirdiği dönem sonrası Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olan Eren, 2019/20 sezonunu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor'da geçirdi. Kiralık olarak forma giydiği Silivri'de ligde 25, kupada 2 maça çıkan genç oyuncu, skor katkısı veremedi.

2020/21'de Lacivert Beyazlı ekibe dönen Eren, süre almakta zorlandı ve ligde 4, kupada 2 maçta forma giyebildi. 2021/22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transfer olması sonrası sol beke transfer yapmayan Kasımpaşa, formayı Eren'e teslim etti. Kendisinden bekleneni veren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer bulan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 35 resmi maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.