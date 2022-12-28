2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Erdoğan Yeşilyurt kimdir? Erdoğan Yeşilyurt hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,139 haber kaynağında 4,437,478 adet haber yapılan Erdoğan Yeşilyurt, toplamda 8,801,718,995 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Erdoğan Yeşilyurt kimdir? İşte, Erdoğan Yeşilyurt hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Erdoğan Yeşilyurt, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Erdoğan Yeşilyurt hakkında 9,139 haber kaynağında 4,437,478 adet haber yer alırken 2022'de toplam 8,801,718,995 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Erdoğan Yeşilyurt hakkında merak edilen Erdoğan Yeşilyurt kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ERDOĞAN YEŞİLYURT KİMDİR?

Erdoğan Yeşilyurt (d. 6 Kasım 1993), Almanya doğumlu Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Sivasspor'da forma giymektedir. Profesyonel futbol kariyerine 2012 yılında DSC Arminia Bielefeld kulübünde başladı. 2014'te 1. Lig takımlarından Altınordu'ya transfer olmuştur.