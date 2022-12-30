2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.003 haber kaynağında 292.254 adet haber yapılan Erdal Özyağcılar, toplamda 395.808.536 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Erdal Özyağcılar kimdir. İşte, Erdal Özyağcılar hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Erdal Özyağcılar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Erdal Özyağcılar hakkında 7.003 haber kaynağında 292.254 adet haber yer alırken 2022'de toplam 395.808.536ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Erdal Özyağcılar hakkında merak edilen Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Erdal Özyağcılar (4 Ağustos 1948, Bursa), Türk tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Bursa Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfından ayrılıp İstanbul Belediye Konservatuarına girdi. Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı. Güzin Özyağcılar ve Haşmet Zeybek, Ertuğ Koruyan ile birlikte Gazete Tiyatrosu'nu kurdu. 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1986 yılında 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1975'te girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1972'de evlendiği Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile 2010 yılında "Karadağlar" dizisinde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra 50'nin üzerinde sinema ve televizyon dizisinde rol aldı ve 60'ın üzerinde filmde seslendirme yaptı. Hâlen oyunculuğa devam etmektedir.

Oyuncu verdiği bir röportajda şaman dinine inandığını ve şaman olduğunu açıklamıştır.