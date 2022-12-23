2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Erdal Bahçıvan kimdir? Erdal Bahçıvan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.128 haber kaynağında 306.120 adet haber yapılan Erdal Bahçıvan, toplamda 420.001.145 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Erdal Bahçıvan kimdir, İşte, Erdal Bahçıvan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Erdal Bahçıvan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Erdal Bahçıvan hakkında 7.128 haber kaynağında 306.120 adet haber yer alırken 2022'de toplam 420.001.145 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Erdal Bahçıvan hakkında merak edilen Erdal Bahçıvan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ERDAL BAHÇIVAN KİMDİR?

1963 yılında İstanbul'da doğan Erdal Bahçıvan, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren aile şirketi olan Bahçıvan Gıda'da çalışmış olan Erdal Bahçıvan, halen Bahçıvan Gıda Genel Müdürü'dür. 1987 yılından bu yana İSO Meclis Üyesi olan Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyesi (1989 - 1997), İSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili (1993 -1997), İSO Meclis Başkan Yardımcısı (2001-2005) ve İSO Meclis Başkanı (2009 - 2013) görevlerinde bulundu. 2013 Mayıs ayındaki seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2004-2010 yılları arasında SETBİR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Gıda Sanayi Meclisi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Erdal Bahçıvan evli ve iki çocuk babasıdır.