2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Enner Valencia kimdir? Enner Valencia hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,695 haber kaynağında 116,735 adet haber yapılan Enner Valencia, toplamda 457,246,075 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Enner Valencia kimdir? İşte, Enner Valencia hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Enner Valencia, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Enner Valencia hakkında 3,695 haber kaynağında 116,735 adet haber yer alırken 2022'de toplam 457,246,075 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Enner Valencia hakkında merak edilen Enner Valencia kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ENNER VALENCİA KİMDİR?

Enner Remberto Valencia Lastra (d. 4 Kasım 1989; San Lorenzo, Esmeraldas), Ekvadorlu millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Forvet mevkiinde görev yapmaktadır. Enner Valencia futbol kariyerine Ekvador'da Caribe Jr. futbol takımında başladı. 2008 yılında ise CS Emelec futbol takımına transfer oldu. 2008'den 2010'a kadar kadroda yer alma şansı yakalayamadı. Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda yer almaya başladı. 2011'de 30 maçta 9 gol attı. Kariyerindeki ilk hat-tricki 2013 yılında Club Sport Huancayo'a karşı attı. 2014 yılında İlk şampiyonluğunu Emelec'de yaşadı. 2014 yılında 3.28M€ bonservis karşılığında Meksika liginde yer alan Pachuca takımına transfer oldu. Meksika'da 18 gol atarak ligin gol kralı oldu.