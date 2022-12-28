2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Enis Destan kimdir? Enis Destan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,633 haber kaynağında 180,229 adet haber yapılan Enis Destan, toplamda 326,370,589 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Enis Destan kimdir? İşte, Enis Destan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Enis Destan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Enis Destan hakkında 6,633 haber kaynağında 180,229 adet haber yer alırken 2022'de toplam 326,370,589 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Enis Destan hakkında merak edilen Enis Destan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ENİS DESTAN KİMDİR?

Enis Destan (d. 15 Haziran 2002; Konak, İzmir) santrfor mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Trabzonspor'dan kiralık olarak, Ekstraklasa takımlarından Warta Poznan'da forma giymektedir.

Altınordu



Futbola Altınordu'da başlayan Destan, 2020 yazında A takıma yükseldi ve düzenli oynamaya başladı

12 Şubat 2021'de deplasmanda oynanan Ankaraspor maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Trabzonspor

24 Ocak 2022'de, 600 bin € bonservis karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

→ Warta Poznan

5 Ağustos 2022'de Ekstraklasa ekiplerinden Warta Poznan'a 1 yıllığına kiralandı. 7 Ağustos'ta ilk maçına Pogon Szczecin'e karşı çıktı. 3 Ekim'de Slask Wroclaw'ı 2-1 yendikleri maçta Polonya kariyerinin ilk lig golünü attı.

Millî takım kariyeri

Enis, Türkiye U-21 millî takımına çağrıldı.

29 Mart 2021 tarihinde Şenol Güneş tarafından Türkiye A millî takımına çağrıldı.