2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,924 haber kaynağında 605,093 adet haber yapılan Engin Altan Düzyatan, toplamda 315,076,102 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Engin Altan Düzyatan kimdir? İşte, Engin Altan Düzyatan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Engin Altan Düzyatan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Engin Altan Düzyatan hakkında 7,924 haber kaynağında 605,093 adet haber yer alırken 2022'de toplam 315,076,102 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Engin Altan Düzyatan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Büyük dedeleri Balkan Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Bir Avuç Deniz, New York'ta Beş Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı, ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanmıştır. 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" adlı dizide 5 sezon ve 150 bölüm boyunca Ertuğrul Gazi karakterini canlandırarak başrol oynamıştır. Bu dizi, onun Türkiye ve dünya çapında birçok kesim tarafından tanınmasına neden oldu.

2019'da FOX'ta yayınlanan Kurşun dizisinde Savcı Orhan karakterini canlandırarak Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Oruç Reis karakterini canlandırarak Ulaş Tuna Astepe ile başrolü paylaştı. Günümüzde ise, Star TV'de yayımlanan Çöp Adam dizisinde Tamer karakterini canladırmaktadır.