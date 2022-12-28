2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Enes Ünal kimdir? Enes Ünal hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,813 haber kaynağında 638,391 adet haber yapılan Enes Ünal, toplamda 715,787,329 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Enes Ünal kimdir? İşte, Enes Ünal hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Enes Ünal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Enes Ünal hakkında 7,813 haber kaynağında 638,391 adet haber yer alırken 2022'de toplam 715,787,329 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Enes Ünal hakkında merak edilen Enes Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa Osmangazi'de doğmuştur.

Bursaspor'un eski kaptanlarından Mesut Ünal'ın oğludur. 1.85 metre boyunda olan Enes Ünal santrafor pozisyonunda görev almaktadır.

Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı. Ardından Bursaspor tarafından transfer edildi.

Amatördeki ilk golünü babası Mesut Ünal'ın çalıştırdığı Sakaryaspor'a karşı kaydeden Enes, yeşil beyazlı kulübün alt yapısı ve milli takımlarda gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Profesyonelliğe geçişinden önce 250'nin üzerinde gol kaydeden Enes, bu arada Chelsea, Manchester City, Borussia Mönchengladbach gibi Avrupa'nın ünlü kulüplerinin dikkatini çekti. Bursaspor ile yapılan görüşmeler sonrasında 3 yıllık profesyonel sözleşmeyi imzalayan Enes, A takımda da bu başarılı performansını sürdürdü.

A takım ile ilk resmi müsabakasına UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Vojvodina ile oynanan karşılaşmada çıkan Enes, Bursaspor tarihinin en genç forma giyen oyuncusu ünvanını elde etti. Enes, başarısına ligin ikinci haftasında oynanan Galatasaray maçında attığı golle yenisini ekledi. Enes takımına beraberliği getirdiği golle ligin en genç gol atan futbolcusu unvanını da elde etmiş oldu.

Enes Ünal, Bursa'da 2009 - 2010 ve 2010 - 2011 sezonlarında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011 - 2012 sezonu ile birlikte Bursaspor'un U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012 - 2013 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012 - 2013 sezonunda U-16 ve U-18 de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.

5 Mayıs 2013 tarihinde Bursaspor ile 3 yıllık anlaşma imzalayarak profesyonelliğe geçiş yaptı. 25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan Bursaspor - Galatasaray maçında ilk gölünü attı.

26 Haziran 2015 tarihinde Manchester City'e transfer oldu. Ama Manchester City'den 31 Temmuz 2015 tarihinde Belçika'nın Genk şehrine ait futbol takımı olan "Genk" takımına kiralık olarak gönderildi. İki yıllığına gitmiş olan Enes Ünal, 29 Ocak 2016 tarihinde sözleşmesi feshedilerek takımına geri döndü. 1 Şubat 2016 tarihinde Hollanda'nın Breda kentindeki NAC Breda takımına kiralık olarak gönderildi.

30 Haziran 2016 tarihinde de Hollanda Enschede'de bulunan FC Twente takımına kiralık olarak gönderildi.

31 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol takımı Villarreal'e 14 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştur. Anlaşma gereği Manchester City, 20 Milyon Euro karşılıında geri alabilme opsiyonuna sahiptir.

Türk milli takımlarında oynadığı 37 maçta 33 gol attı.