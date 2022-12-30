2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emrecan Uzunhan kimdir? Emrecan Uzunhan hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,549 haber kaynağında 27,724 adet haber yapılan Emrecan Uzunhan, toplamda 66,289,565 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emrecan Uzunhan kimdir? İşte, Emrecan Uzunhan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emrecan Uzunhan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Emrecan Uzunhan hakkında 2,549 haber kaynağında 27,724 adet haber yer alırken 2022'de toplam 66,289,565 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emrecan Uzunhan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

EMRECAN UZUNHAN KİMDİR?

Emrecan Uzunhan (d. 26 Şubat 2001, İstanbul, Türkiye), defans mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.

Beşiktaş



19 Temmuz 2022 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.[1] Beşiktaş forması ile ilk Süper Lig maçına 14 Ağustos 2022'de Alanyaspor karşısında çıktı.[2] Uzunhan, aynı maçın 37. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bununla birlikte Uzunhan kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.