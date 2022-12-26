2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emre Mor kimdir? Emre Mor hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,726 haber kaynağında 1,371,932 adet haber yapılan Emre Mor, toplamda 1,929,057,811 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emre Mor kimdir? İşte, Emre Mor hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emre Mor, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Emre Mor hakkında 8,726 haber kaynağında 1,371,932 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,929,057,811 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emre Mor hakkında merak edilen Emre Mor kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor (d. 24 Temmuz 1997; Brønshøj, Danimarka) Danimarka'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Emre Mor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Brønshøj mahallesinde Türk baba ve Arnavut anneden dünyaya geldi ve büyüdü. Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi'nin Tatar kasabasındandır. Emre Mor Galatasaray'ın destekçisidir. Mor, Danca ve İngilizce biliyor fakat Türkçe bilmemektedir.