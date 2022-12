2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emre Can kimdir? Emre Can hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,708 haber kaynağında 3,792,189 adet haber yapılan Emre Can, toplamda 5,450,038,738 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emre Can kimdir? İşte, Emre Can hayatı ve biyografisi!

EMRE CAN KİMDİR?

Emre Can (d. 12 Ocak 1994; Frankfurt, Almanya), orta saha mevkiinde oynayan Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giymektedir. Emre Can, futbola doğduğu kentin takımlarından Blau-Gelb Frankfurt'ta başlayıp daha sonra şehrin en büyük takımı olan Eintracht Frankfurt'un altyapısına geçti. 2009 yılında ise Almanya'nın en büyük kulüplerinden Bayern München'e transfer oldu. 2009-2010 arasında değişmeli olarak Bayern Münih'in U-17 ve U-19 takımlarında forma giydi. U-17 takımında iki sezonda 25 maçta 2 gol, daha 16 yaşındayken oynamaya başladığı U-19 takımında ise 18 maçta 2 gol kaydetti. 2011'de 17 yaşındayken FC Bayern München II takımına yükseldi. Burada profesyonel futbolla tanışmış oldu. İlk sezonunda takımın en genç ikinci futbolcusuydu. Almanya dördüncü ligi olan Regionalliga'da ilk maçına 27 Ağustos 2011'de SV Waldhof Mannheim karşısında çıktı. Futbolcu ilk kez 2011-12 sezonu devre arası A takım ile antrenmanlara çıktı. Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer aldı ancak sadece FC Basel maçında kadroya girdi. Bu maçtan 4 gün sonra ise ilk kez lig maçında ilk 18'e girse de forma şansı bulamadı.