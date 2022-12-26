2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emre Aydın kimdir? Emre Aydın hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,342 haber kaynağında 3,219,144 adet haber yapılan Emre Aydın, toplamda 3,232,926,796 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emre Aydın kimdir? İşte, Emre Aydın hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emre Aydın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Emre Aydın hakkında 9,342 haber kaynağında 3,219,144 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,232,926,796 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emre Aydın hakkında merak edilen Emre Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EMRE AYDIN KİMDİR?

Emre Aydın 2 Şubat 1981 yılında Isparta'da doğdu.

İlköğrenimini Isparta Mustafa Şener İlköğretim Okulunda gördü.Liseyi Antalya Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde eğitim gördü. 2002 yılında Sing Your Song beste yarışmasında 6.Cadde isimli grubuyla Türkiye birincisi oldu. 5 Ekim 2003 tarihinde solistliğini ve şarkı yazarlığını üstlendiği grubu 6.Cadde`yle ilk ve tek albümlerini yayınladı. Aynı yıl gruptan ayrıldı.

Aynı dönem internet üzerinden yayınladığı "Belki Bir Gün Özlersin" isimli şarkısıyla özellikle genç kesim tarafından tanındı. Solo kariyerinin ilk çalışması olan "Afili Yalnızlık" albümü 10 Ekim 2006'da Sony Music BMG/GRGDN tarafından yayınlandı.

İlk klip albüme de adını veren "Afili Yalnızlık" şarkısına Yon Thomas tarafından çekildi. Klipte Emre Aydın yerine ünlü oyuncu Şebnem Dönmez rol aldı. Ardından; "Kim dokunduysa sana ona git", "Git", "Belki bir gün özlersin" , "Bu Kez Anladım" ve son olarak "Dayan Yalnızlığım" şarkılarına klip geldi. Emre Aydın çektiği video kliplerle birçok müzik listesinde üst sıralara yerleşti.

Sanatçı en iyi çıkış, en iyi albüm, en iyi yorumcu gibi birçok dalda ödül kazandı. Gripin'in albümünde yer alan ve Emre Aydın'ın da eşlik ettiği "Sensiz İstanbul'a Düşmanım" parçası 11. İstanbul FM Altın Ödülleri töreninde En iyi şarkı, beste ve söz ödülünü almıştı.Ayrıca Emre Aydın MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2008 'da Dima Bilan, Leona Lewis gibi önemli sanatçıları alt sıralarda bırakarak 1. oldu.Emre; ikinci konsept albümünün temasını efkar olarak isimlendirdi.

Emre Aydın'ın 2010 yılında çıkardığı Falling Down isimli İngilizce teklisi, Türkiye ve yurt dışında dijital ortamda satışa sunulmuştur.Ony Music ile albüm yapım ve menajerlik hizmetleri anlaşması imzalayarak tüm çalışmalarına sadece Sony Music bünyesinde devam etme kararı alan Emre Aydın yeni albümünün habericisi olan "Bu Yağmurlar" adlı şarkısını radyolar ve dijital ortam üzerinden müzik sevenlerle buluşturdu. Bu Yağmurlar, TTNET Müzik servisinin internet sitesinde en çok indirilen ve dinlenilen şarkılar arasında yer almayı başardı.Albüm çıkışından hemen önce Çatalca'da 20 saatlik bir çalışma ile Murad Küçük yönetmenliğinde kliplendirilen "Bu Yağmurlar" adlı şarkı radyolar ve müzik kanallarında en çok yayımlanan şarkı olarak zirvedeki yerini aldı.

2012 yılı şubat ayında Sony Music 'den ayrılıp menajeri Fadıl Dinçer ile birlikte 565 Yapım adında kendi müzik şirketini kurmuştur. Mart ayında bu şirketten DMC Müzik ile ortak yapım olarak Beni Biraz Böyle Hatırla isimli single çalışmasını yayınlamıştır. Albümde sözü kendisine müziği Nikos Papadopoulos'a ait olan "Beni Biraz Böyle Hatırla" ve söz ve müziği Gülden Mutlu'ya ait olan "Soğuk Odalar" isimli parçayı Gülden Mutlu ile düet yaparak seslendirmiştir. Bu çalışma TTNET Müzik'te yayınlandıktan 5 gün sonra en çok indirilen albüm olurken ve "Soğuk Odalar" da en çok indirilen şarkı listesinde bir numaraya yerleşmiş ve resmi müzik listelerinde 4 hafta üst üste olmak üzere toplamda 6 hafta zirvenin sahibi olmuştur. Single'ın diğer parçası "Beni Biraz Böyle Hatırla" da kıiplendirilmesinin hemen sonrasında listelerde bir numarayı çıkmayı başarmıştır.

Emre Aydın'ın Mats Valentin ve Mustafa Ceceli prodüktörlüğünde hazırlanan üçüncü solo albümü "Eylül Geldi Sonra" 17 Aralık 2013 tarihinde yayınlandı. Çalışmaları İsveç (Stockholm) ve İstanbul'da tamamlanan albümde "zamanr" temasını ele alan Emre Aydın, söz ve müziği kendisine ait şarkıların yanı sıra; Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli'nin "Belalım" ve Nazan Öncel'in "Geceler Kara Tren" şarkılarına da albümünde yer verdi.

Albümün ilk video klibini "Eyvah" adlı şarkısına çeken Emre Aydın, yayınlanmasının hemen ardından dijital ve fiziki satış listelerinde hızla zirveye yükselen albümü sonrası tanıtım projeleri ve konserlerine devam etmektedir. Albümün çıkmasını takip eden haftalarda dijital müzik dinleme platformu TTNET Müzik'te albümün tüm şarkıları en çok indirilen şarkılar listesinde ilk 10'u alarak büyük bir başarı yakaladı.

Bir Pazar Kahvaltısı, ünlü Türk pop/rock sanatçısı Emre Aydın ile ünlü pop/rock grubu Model'in ortaklaşa hazırladığı DMC etiketiyle piyasaya sürülen tekli çalışmasıdır. 21 Kasım tarihinde klip teaser'ı yayınlanan tekli 24 Kasım tarihinde klibiyle birlikte piyasaya sürülmüştür. Söz ve müziği Can Temiz'e ait olan şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yaparken klip yönetmenliğini Emre Aydın üstlenmiştir.