2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,507 haber kaynağında 1,291,983 adet haber yapılan Emre Akbaba, toplamda 1,816,248,300 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emre Akbaba kimdir? İşte, Emre Akbaba hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emre Akbaba, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Emre Akbaba hakkında 8,507 haber kaynağında 1,291,983 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,816,248,300 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emre Akbaba hakkında merak edilen Emre Akbabakimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EMRE AKBABA KİMDİR?

4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye'ye gelerek Antalyaspor altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş BB'de profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Antalyaspor'a dönüş yaptı. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.