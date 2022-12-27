2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emre Kılınç kimdir? Emre Kılınç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,528 haber kaynağında 1,371,802 adet haber yapılan Emre Kılınç, toplamda 1,803,574,411 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emre Kılınç kimdir? İşte, Emre Kılınç hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emre Kılınç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Emre Kılınç hakkında 8,528 haber kaynağında 1,371,802 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,803,574,411 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emre Kılınç hakkında merak edilen Emre Kılınç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 yılında Sakarya'da doğdu. 26 yaşındaki Emre Kılınç evlidir ve eşi Tuğba Kılınç'tır.

Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre Kılınç, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı.

Emre Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.