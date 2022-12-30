2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emrah Özdemir kimdir? Emrah Özdemir hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,096 haber kaynağında 905,123 adet haber yapılan Emrah Özdemir, toplamda 370,028,437 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emrah Özdemir kimdir? İşte, Emrah Özdemir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emrah Özdemir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Emrah Özdemir hakkında 8,096 haber kaynağında 905,123 adet haber yer alırken 2022'de toplam 370,028,437 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emrah Özdemir hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

EMRAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Emrah Özdemir, 1980 yılında Niğde'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Özdemir, vatani görevini İskenderun'da tamamladı.

2011'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan Özdemir, 2013-2017 yılları arasında İl Başkanı olarak görev yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Özdemir, aile şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

İyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babası.