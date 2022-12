2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emrah Başsan kimdir? Emrah Başsan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emrah Başsan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Emrah Başsan hakkında 6,561 haber kaynağında 239,715 adet haber yer alırken 2022'de toplam 188,469,999 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emrah Başsan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

EMRAH BAŞSAN KİMDİR?

Emrah Başsan (d. 17 Nisan 1992, Gebze), Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oynamaktadır.

Dolayoba SK altyapısında futbola başladı ve daha sonra Pendikspor altyapısına geçti. 2009 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak buradaki as takıma alındı. Pendikspor as takımı için ilk resmî karşılaşmasına 19 Eylül 2009 tarihinde Türk Telekom'a karşı oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıktı. Bu karşılaşma sonrası şıkça sonradan oyuna dahil edilerek oynama fırsatı buldu. 2010-11 sezonunda tamamen as takıma alında ve düzenli olarak oynamaya başladı ve genç yaşına rağmen kısa zaman içerisinde ilk onbirin düzeli oyuncusu olmayı başardı. Burada sergilediği futbolla birçok Süper Lig takımının transfer listesine girmeyi başardı.

Neticesinde 2011-12 sezonun başında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oldu 11 numaralı formayı terletti. 1 Şubat 2012 tarihinde Galatasaray'a 21. dakikada attığı golle birçok futbol yorumcusunun beğenisini kazanmıştır. 2016-2017 sezonunda ise Galalatasaray'a transfer olmuştur.

Millî takım kariyeri

2 kez Türkiye U-18 millî takımına davet edilen çağrılan Emrah Başsan, 2 kez de Türkiye U-18 millî takımı formasını giymiştir.