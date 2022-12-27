2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emirhan İlkhan kimdir? Emirhan İlkhan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5.009 haber kaynağında 122.278 adet haber yapılan Emirhan İlkhan, toplamda 241.963.665 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emirhan İlkhan kimdir. İşte, Emirhan İlkhan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emirhan İlkhan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Emirhan İlkhan hakkında 5.009 haber kaynağında 122.278 adet haber yer alırken 2022'de toplam 241.963.665 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emirhan İlkhan hakkında merak edilen Emirhan İlkhan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Emirhan İlkhan (d. 1 Haziran 2004; İstanbul) orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Serie A takımlarından Torino'da forma giymektedir.

Beşiktaş

Emirhan İlkhan, 2013'te Florya 1923 Spor'da futbola başladı ve 2014'te Beşiktaş altyapısına transfer oldu.

Emirhan, ilk profesyonel maçına 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha şehrinde oynanan 2021 Süper Kupa maçının 80. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine oyuna girerek çıktı.

Süper Lig'deki ilk maçına 9 Ocak 2022 tarihinde Çaykur Rizespor maçında çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Emirhan İlkhan, 2-2 biten karşılaşmanın 2. golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Beşiktaş adına Süper Lig tarihinde gol atan en genç 2. futbolcu unvanını Emirhan İlkhan'a getirmiştir.

Torino

5 Ağustos 2022'de 4,5 milyon Euro karşılığında Serie A takımlarından Torino'ya transfer oldu. Beşiktaş kulübünden KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

13 Ağustos 2022'de Monza'yı 2-1 yendikleri maçın son dakikasında oyuna girdi ve ilk Serie A maçına çıktı.