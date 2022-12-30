2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emine Nur Günay kimdir? Emine Nur Günay hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.242 haber kaynağında 967.876 adet haber yapılan Emine Nur Günay, toplamda 1.613.638.978 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emine Nur Günay kimdir. İşte, Emine Nur Günay hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emine Nur Günay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Emine Nur Günay hakkında 8.242 haber kaynağında 967.876 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.613.638.978ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emine Nur Günay hakkında merak edilen Emine Nur Günay kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EMİNE NUR GÜNAY KİMDİR?

1962, Eskişehir doğumludur. Baba adı Yusuf Cemal, anne adı Nurcan'dır.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. ; Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede tamamladı. Amerika Vanderbilt Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünde Öğretim Üyeliği, Başbakan Ekonomi Başdanışmanlığı, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Araştırma Merkezi Kurucu Müdürlüğü, TÜBİTAK Sosyal Bilimler GYK Üyeliği görevlerinde bulundu. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Ülke Delegesi oldu. Yurt dışında akademik dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

26. Dönem Eskişehir Milletvekili olarak görev yaptı. 26. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Divan Üyeliği, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve çeşitli meclis araştırma komisyonları üyeliği görevlerinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Günay, evli ve 2 çocuk annesidir.