2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Emin Öz kimdir? Mehmet Emin Öz hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 10,235 haber kaynağında 6,442,674 adet haber yapılan Emin Öz, toplamda 6,715,546,219 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emin Öz kimdir? İşte, Emin Öz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emin Öz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Emin Öz hakkında 10,235 haber kaynağında 6,715,546,219 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,373,378,689 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emin Öz hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET EMİN ÖZ KİMDİR?

1964 Narman doğumlu olan Öz, 1988'de Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1988-1993 yılları arası Nevşehir ve Erzurum'da öğretmenlik yaptı. 1993-2011 yılları arasında beyaz eşya ve ev gereçleri sektöründe Türkiye'nin bilinen markaların bölge bayiliklerini, satış ve pazarlamasını yaptı.

Erzurum ve İlçeleri başta olmak üzere Erzincan, Artvin, Ardahan, Bayburt, Van, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Bitlis gibi bölgedeki merkez ve ilçelerindeki işadamı ve esnaflar ile aktif ticaret yaptı. Ocak 2011 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2012'den 2014 Haziranına kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ER-TANSA Ltd. Şti.'nin Genel Müdürlüğünü yaptı.