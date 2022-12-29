2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Emin Bayram kimdir? Futbolcu Emin Bayram hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,602 haber kaynağında 2,450,370 adet haber yapılan Emin Bayram, toplamda 3,811,511,356 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Emin Bayram kimdir? İşte, Emin Bayram hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Emin Bayram, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Emin Bayram hakkında 9,602 haber kaynağında 2,450,370 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,811,511,356 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Emin Bayram hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

EMİN BAYRAM KİMDİR?

Emin Bayram (d. 2 Nisan 2003; Esenler, İstanbul) stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından, Galatasaray'da forma giymektedir. Altyapısında yetiştiği Galatasaray ile ilk maçına 4 Aralık 2019 tarihinde, Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor karşılaşmasında çıktı. Galatasaray 0-2 kaybetmesine rağmen Emin Bayram, gösterdiği performansla beğeni topladı. Ondan sonraki birkaç UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaysa kulübede bekledi.

Galatasaray ile ilk lig maçına 26 Ocak 2020 tarihinde Konyaspor deplasmanında çıktı. Uzatma dakikalarında oyuna dâhil olan Emin, çok fazla oynayamadan maç sona erdi.

Bayram, 12 Temmuz 2020 tarihinde oynadığı Ankaragücü maçında, kariyerinde ilk kez Galatasaray'ın kaptanı olarak sahaya çıktı. Bayram, kaptanlık pazubandını takarken 17 yaşındaydı.